Грозен компромис: Планът на Тръмп може да ожесточи войната, не да я спре

Винаги, когато Стив Уиткоф влиза в Кремъл, го посрещат с усмивка. По време на петте си пътувания до Русия специалният пратеник на Доналд Тръмп направи много, за да се доближи до домакините си. Твърди се, че той дори е предложил и подсказал на Юрий Ушаков, съветник по външната политика на диктатора Владимир Путин как да предразположи президента на САЩ, пише британският Тelegraph.

Преди това Уиткоф обсипваше с похвали Путин („не е чак такъв злодей“) и редовно му носеше подаръци, например портрет на Тръмп.

Уиткоф се завръща с нов подарък от САЩ: обещанието на Вашингтон да признае претенциите на Русия към украинските територии, които е окупирала със сила. Още: Ако Европа помогне на Украйна да победи Русия, това ще й спести милиарди евро

Дори ако нито Киев, нито Европа последват американския пример, самото одобрение на най-голямата икономика в света значително ще засили ползите от войната на Путин. Търговията със САЩ ще се подобри, а ценна руда от бивши украински мини ще бъде изнесена извън страната през пристанища, завладени от Русия. Това е подло предложение, истинско предателство към Украйна и удар по международния ред. Въпреки това, е малко вероятно то да бъде достатъчно подло, коварно или разрушително, за да сложи край на войната.

Всички разговори в Кремъл днес, 2 декември, когато Уиткоф пак ще се види с руския диктатор Владимир Путин, ще се съсредоточат върху Донбас. Путин вече подчерта, че неговата "специална операция" ще продължи, докато Украйна не изтегли войските си или не бъде изтласкана от останалите 20% на Донецка област, контролирани от Киев.

Първоначалният мирен план от 28 точки, дело на Уиткоф и помощника на Путин Кирил Дмитриев, изискваше Киев да се откаже от тези територии и по този начин да се лиши от своя ключов "крепостен пояс". Това искане беше смекчено след преговори с украинската делегация в Женева и въпросът беше отложен за предстоящите разговори между Тръмп и Володимир Зеленски. Още: Тръмп пак даде рамо на Путин в преговорите за мир с Украйна (АУДИО)

Без да знае за резултата от тези преговори, Уиткоф, придружен от зетя на президента Джаред Къшнър, би могъл да намекне, че признанието ще се разпростре и върху тази територия, ако бъде постигнато съгласие за нейното предаване. По този начин Путин би продължил да настоява за оттеглянето от тази територия от Украйна, уверен, че Вашингтон ще го подкрепи. В замяна на Зеленски биха могли да бъдат предложени някои отстъпки, както Путин намекна, обещавайки да върне малки части от Херсонската и Запорожката област.

Но дори тези компромиси, може би наистина необходими, е малко вероятно да убедят Русия да сложи оръжия. Следователно е възможно да бъдат добавени и други „подсладители“.

Ако исканията на Путин за прехвърляне на допълнителна територия (и не само тези) не бъдат изпълнени, руският президент ще има малък стимул да спре бойните действия.

Намесата на Европа помогна на Украйна да смекчи своя 28-точков план на преговорите в Женева. Но нито Брюксел, нито Киев в момента са в състояние да принудят Москва да приеме техния мирен план. Още: Кирил Дмитриев: Когато Путин има интерес от истински преговори, тогава на сцената излиза той

Европейските дипломати не успяха да се споразумеят за заем от 161 милиарда долара (122 милиарда британски лири) за Украйна, обезпечен със замразени руски активи - поне засега, макар френският президент Еманюем Макрон да обещава това да бъде сторено до края на годината. Според анализ на The Economist, Европейският съюз няма откъде другаде да набере приблизително 370 милиарда долара, от които Украйна ще се нуждае през следващите четири години.

Междувременно украинските войски са подложени на сериозен натиск на фронтовата линия, тъй като Русия е на прага да превземе Покровск и напредва дълбоко в Запорожка област. Системният недостиг на човешка сила в украинските въоръжени сили се изостря.

Според повечето разузнавателно оценки, Путин е готов да продължи войната, убеден, че армията му печели. Следователно, той има предимство: или споразумението ще удовлетвори исканията му, или ще разположи повече войници, ресурси и оборудване, за да постигне целта си.

С други думи, подаръкът на Уиткоф е трябвало да бъде още по-грозен, за да умилостиви руския президент. Но това може да е извън неговия контрол: Зеленски ясно заяви, че по-скоро би пожертвал отношенията си със Съединените щати, отколкото да отстъпи Донбас. Този "подарък" би разгневил украинските войници, които са се сражавали там през последните 14 години и са останали непобедени. Още: Зеленски заговори за "край на войната с достойнство" в рамките на дни

Автор: Мемфис Баркър

Превод: Ганчо Каменарски