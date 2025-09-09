Войната в Украйна:

Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)

09 септември 2025, 16:45 часа 322 прочитания 0 коментара
Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)

Правителството на Шарма Оли в Непал падна след ескалация на протестите срещу забраната за социалните медии. Демонстрантите описват себе си като поколение Z и протестираха заради решението за забрана на платформи, включително Facebook, X и YouTube, както и заради по-широкото недоволство от правителството. Най-малко 19 души са убити. Смята се, че близо 200 души са ранени при сблъсъци с полицията, която е използвала сълзотворен газ, водни оръдия и бойни патрони, докато протестиращите са се качвали по стените на парламента и други официални сгради, предаде BBC.

Подпалени са пожари и стотици протестиращи са нахлули в сградата на парламента на страната, който също е подпален. Графити и антикорупционни послания са изписани със спрей върху фасадата на сградата, а прозорците са счупени.

Съобщава се, че някои лидери, включително министри, са се укрили в силите за сигурност. 

Оставката и убийство на съпругата му

От на премиера съобщиха, че той е подал оставка, за да проправи пътя за конституционно решение на масовите протести, водени от младежи, заради широко разпространени обвинения в корупция и предизвикани от забрана за социални медии, която оттогава е оттеглена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно по информация на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA спругата на вече бившия премиер на Непал е загинала след като протестиращи са нападнали семейния им дом.

Жената е била заключена вътре, а къщата била подпалена, съобщават местни медии. Тя е получила тежки изгаряния и по-късно починала в болница.

Финансовият министър е в беда

Финансовият министър на Непал беше преследван на улицата, бит от протестиращи след като правителството на Шарма Оли подаде оставка, съобщи англоезичния индийски всекидневник The Indian Express. 

Видео, което се появи днес (9 септември), показва министърът на финансите Бишну Прасад Паудел, преследван по пътя и бит от демонстранти. Във видеото се виждат над две дузини хора да гонят, докато Паудел бяга, за да спаси живота си.  ОЩЕ: Непал забранява достъпа до няколко социални медии

Друго видео на NEXTA показва как министърът на финансите е хвърлен в река и нападнат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Непал оставка бой протестиращи безредици тълпа
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес