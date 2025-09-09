Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)

Правителството на Шарма Оли в Непал падна след ескалация на протестите срещу забраната за социалните медии. Демонстрантите описват себе си като поколение Z и протестираха заради решението за забрана на платформи, включително Facebook, X и YouTube, както и заради по-широкото недоволство от правителството. Най-малко 19 души са убити. Смята се, че близо 200 души са ранени при сблъсъци с полицията, която е използвала сълзотворен газ, водни оръдия и бойни патрони, докато протестиращите са се качвали по стените на парламента и други официални сгради, предаде BBC.
Подпалени са пожари и стотици протестиращи са нахлули в сградата на парламента на страната, който също е подпален. Графити и антикорупционни послания са изписани със спрей върху фасадата на сградата, а прозорците са счупени.
Nepal’s Parliament & PM KP SharmaOli House set on fire— TIger NS (@TIgerNS3) September 9, 2025
36 hours of a youth uprising.
PM KP Sharma Oli resigns.#NepalProtests #KPSharmaOli #NepalGenZProtest #Nepal pic.twitter.com/6DXQlmabdw
Съобщава се, че някои лидери, включително министри, са се укрили в силите за сигурност.
Оставката и убийство на съпругата му
От на премиера съобщиха, че той е подал оставка, за да проправи пътя за конституционно решение на масовите протести, водени от младежи, заради широко разпространени обвинения в корупция и предизвикани от забрана за социални медии, която оттогава е оттеглена.
Междувременно по информация на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA спругата на вече бившия премиер на Непал е загинала след като протестиращи са нападнали семейния им дом.
Жената е била заключена вътре, а къщата била подпалена, съобщават местни медии. Тя е получила тежки изгаряния и по-късно починала в болница.
Финансовият министър е в беда
Финансовият министър на Непал беше преследван на улицата, бит от протестиращи след като правителството на Шарма Оли подаде оставка, съобщи англоезичния индийски всекидневник The Indian Express.
Видео, което се появи днес (9 септември), показва министърът на финансите Бишну Прасад Паудел, преследван по пътя и бит от демонстранти. Във видеото се виждат над две дузини хора да гонят, докато Паудел бяга, за да спаси живота си. ОЩЕ: Непал забранява достъпа до няколко социални медии
Nepal's finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses— The Indian Express (@IndianExpress) September 9, 2025
A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.
In the video, over two dozen people were seen… pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ
Друго видео на NEXTA показва как министърът на финансите е хвърлен в река и нападнат.
❗ Wife of Nepal’s ex-Prime Minister dies after protesters attack family home— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025
The woman was locked inside and the house was set on fire, local media report. She suffered severe burns and later died in hospital.
🇳🇵Meanwhile, protesters are beating and chasing anyone who crosses… pic.twitter.com/8Esv0dOGYL