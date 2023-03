Гутериш: Цъка климатичната бомба със закъснител

„Нашият свят се нуждае от климатични действия на всички фронтове - сега“, смята той.

Гутерниш е споделил свой коментар в Linkedin, в който отчита, че цъка климатичната бомба със закъснител.

„Последният доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) е ръководство за обезвреждане на тази бомба със закъснител. Хората са отговорни за почти цялото глобално нагряване през последните 200 години и концентрациите на въглероден диоксид са най-високи от поне два милиона години. Все пак IPCC показва, че никога не сме били по-добре подготвени да се справим с климатичните предизвикателства“, смята Гутериш.

По думите му ограничението от 1,5 градуса на глобалното затопляне, договорено в Парижкото споразумение, е постижимо, но ще отнеме квантов скок.

„Всяка държава и всеки сектор трябва масово да ускори усилията си в областта на климата“, добави още генералният секретар на ООН. ОЩЕ: Потвърдиха рекордното топене на антарктическия морски лед

We have never been better equipped to solve the climate challenge, but our world needs #ClimateAction on all fronts - now.



Everything. Everywhere. All at once. https://t.co/c0s70dTEli