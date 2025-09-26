Гърция потвърди: Част от хуманитарната флотилия за Газа е влязла в териториалните й води

Гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис потвърди вчера в Ню Йорк, че "малък брой плавателни съдове в момента са (в териториалните води на Гърция) край Крит", съобщи Ройтерс. В интервю за агенцията той каза, че страната му гарантира безопасното плаване на корабите, които са във водите ѝ.

Глобалната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти, сред тях и шведската природозащитничка Грета Тунберг.

Според организаторите флотилията е била атакувана от Израел край бреговете на Гърция с дронове, светлинни ракети и дори с химично оръжие. Израел не потвърди участие в инцидента. Флотилията с хуманитарна помощ за Газа обвини Израел, че я е атакувал с химическо оръжие (ВИДЕА)

Както съобщиха от флотилията, инцидентът е станал на 30 морски мили от гръцкия остров Гавдос, т.е. извън гръцки териториални води, но в зоната на отговорност на Гърция за операции по издирване и спасяване.

В интервюто си пред Ройтерс гръцкият външен министър каза, че страната му е съобщила на Израел за присъствието на гръцки граждани във флотилията. "Ще се погрижим всичко да мине добре", заяви Герапетритис.

Той уточни, че Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията, както направиха Италия и Испания.

Днес организаторите обявиха, че флотилията ще напусне гръцките териториални води и ще продължи пътя си към Газа. Според тях целта им е корабите да достигнат дестинацията си в началото на следващата седмица.

