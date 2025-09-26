Войната в Украйна:

За фестивала "Приказка в Трявна": БДЖ пуска ретро влак с парен локомотив

26 септември 2025, 14:52 часа 354 прочитания 0 коментара
БДЖ съвместно с Община Трявна организират атракционно пътуване с ретро влак с парен локомотив, съобщиха от държавната железница. Специалната композиция, начело с парната машина, ще пътува от Горна Оряховица до гара Трявна и обратно в събота (27.09) по случай провеждащия се във възрожденското градче Фестивал на духа и занаятите "Приказка в Трявна".

Влакът ще потегли от гарата в Горна Оряховица в 9:55 часа и ще пристигне в Трявна в 11:36 часа, като по маршрута му са предвидени две спирки в Трапезица и Велико Търново, откъдето сдобилите се с билет също ще могат да се качат и да заемат своето място.

В обратна посока той заминава от Трявна в 16:00 часа, спира във Велико Търново и в Трапезица и пристига в Горна Оряховица в 17:20 часа.

По време на престоя на влака посетителите ще разполагат със свободно време за разходка из старата градска част на Трявна и ще могат да се включат в съботната програма на фестивала, включваща занаятчийски ателиета, беседи, музика, поезия и спорт. Домакините са се погрижили и за най-малките, за които ще има организирани забавления.

Цената на двупосочния билет от Горна Оряховица до Трявна е 44 лв. за възрастни с включено запазено място. За децата до 10 години цената е наполовина – 22 лв.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
