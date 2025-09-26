Морски костенурки нападат плувците край Крит

Зачестили са нападенията на морски костенурки срещу плувците на плаща Марати в Ханя, остров Крит. Морските биолози отдават това на факта, че туристи и рибари хранят животните, което променя естественото им поведение, пише гръцкото издание Kathimerini.

Д-р Катерина Маниманаки от болница „Ханя“ съобщи, че е лекувала множество жертви през последните две години. „Костенурките нямат зъби, а много силни челюсти, които причиняват големи синини чрез смачкване на мускули“, каза тя.

Местната жителка с инициали К.Б. описа как е била ухапана по седалището и бедрото, докато е излизала от водата. „Болката беше толкова силна, че едва не припаднах“, каза тя, налагайки хоспитализация заради инфектирани рани.

Експертът по дивата природа Димитрис Фитилис от природозащитната група „Арчелон“ обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храната. „Те започват да третират плувците като конкуренти за храна и се опитват да ги прогонят, като хапят“, каза той.

Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони. Експертите съветват плувците да размахват ръце и крака под водата, за да изплашат приближаващите костенурки. ОЩЕ: "Търси се": Зла катерица нападна повече от петима души (СНИМКА)