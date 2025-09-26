Хърватия ще строи атомна електроцентрала

Хърватия планира реализирането на атомна електроцентрала, стана ясно от думите на енергийния министър на страната Анте Шушняр, предаде хърватската медия "Индекс". От думите му се разбра още, че страната не само обмисля, а оперативно работи по реализирането на такъв проект. „Ако искаме да бъдем енергийно независима държава, трябва да вървим в тази посока. Това е посоката, в която върви целият съвременен свят, и без нея няма енергийна независимост". Той посочи, че ЕС е заделил 240 милиарда евро за инвестиции в ядрената енергетика в своята многогодишна финансова рамка.

Къде ще е централата?

На въпрос за евентуалното местоположение на новата атомна електроцентрала, той отговори, че професионалистите ще решат това.

„Работната група включва хора, които познават ядрената енергетика, а също така развиваме сътрудничество с нашите университети. Искаме да съживим изучаването на ядрена енергетика във Факултета по електротехника и компютърни науки в Загреб, за да обучим нови кадри за изграждането и управлението на такива електроцентрали в Хърватия“, посочи той. ОЩЕ: Възможност за малките модулни реактори: България подписа документ със САЩ

Електроенергията на Хърватия

Министърът подчерта, че Хърватия в момента получава около 16% от енергията си от атомната електроцентрала „Кръшко“. "Само този факт", добави той, „говори достатъчно за това колко важна е ядрената енергия. Тя е базовата енергия, от която се нуждаем, наред с всички възобновяеми енергийни източници, защото стабилизира мрежата и системата“, посочи той.

Министърът посочи, че енергийният сектор на Хърватия днес е пропит от частни интереси и преследване на печалба, но че държавата трябва да вземе предвид националния интерес.

„Рисковете на съществуващите атомни електроцентрали, тези, които се строят днес и са в експлоатация, са изключително ниски. В контекста на ежедневните рискове те са напълно незначителни“, каза Саша Медакович, член на Управителния съвет на АЕЦ „Кръшко“. Той добави, че "Кръшко" е доведена до нивото на електроцентрали от ново поколение и че новата система е подобрена около сто пъти в сравнение с първоначалния проект. ОЩЕ: България се готви да прави ядрени специалисти. Точна ли е рецептата?