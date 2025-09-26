Войната в Украйна:

Продавал високорисков наркотик: Задържаха криминално проявен

26 септември 2025, 14:45 часа 312 прочитания 0 коментара
При специализирана полицейска операция, непосредствено след продажба на високорисков наркотик, вчера е задържан 43–годишен варненец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВ във Варна. При извършените процесуално-следствени действия в дома на извършителя са намерени и иззети фентанил, марихуана -  приготвена на дози, шишенца с метадон, електронна везна и известно количество пари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а досъдебното производство е предадено на Окръжната прокуратура във Варна.

Задържане под стража

От държавното обвинение добавиха, че съдът днес е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за мъжа.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

Задържаният мъж е криминално проявен и е осъждан за подобно престъпление.

БТА припомня, че миналата седмица от полицията в града съобщиха, че само в периода 12 - 19 септември във Варна яха разкрити една лаборатория за производство на метамфетамини и една оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа, като бяха  образувани 24 досъдебни производства, от които три срещу хора, активно занимаващи се с разпространение на наркотици.

Спасиана Кирилова
