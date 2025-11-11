Гърция търси помощ от САЩ за баланс в Егейско море

Атина потвърди пред Съединените щати интереса си към придобиването на ракети „въздух-въздух“ със среден обсег AIM-120D за своите изтребители F-35, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според източници, Вашингтон първоначално е поддържал негативна позиция. Обяснението на Гърция е, че се нуждае от ракетите, за да поддържа баланса на силите в Егейско море, след като Турция планира да придобие ракети „Метеор“ за своите изтребители Eurofighter. Припомняме, че в края на октомври стана ясно, че Великобритания ще достави 20 изтребителя Eurofighter Typhoon на Турция.

Ракетите AIM-120D

AIM-120D е американска ракета въздух-въздух със среден обсег, най-съвременната версия на серията AMRAAM. Тя разполага с двупосочна система за връзка и подобрена инерциална навигационна система с GPS корекция, които й осигуряват по-голяма дайност от предшествениците си. Приета е на въоръжение от американските военновъздушни сили и ВМС през 2015 г.

Атина има план В

Същите източници отбелязват, че ако Съединените щати запазят негативната си позиция, Атина ще продължи да оборудва своите 20 F-35 с ракети „Метеор“, като направи нова поръчка на MBDA.

Освен това, гръцката страна вече е изразила интерес към AIM-260 JATM (Съвместна усъвършенствана тактическа ракета), която се очаква да замени AIM-120 през следващите години.