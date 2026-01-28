Спорт:

Удар в сърцето на "Даунинг стрийт": Китайски хакери подслушвали британската власт

Китайски хакери няколко години са подслушвали вътрешните кръгове на британските премиери, пише вестник "The Telegraph". От 2021 до 2024 г. хакери, свързани с китайските власти, са получавали достъп до комуникациите на висши помощници на Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак. Операцията е описана като мащабна шпионска кампания, която според източници е проникнала "в самото сърце на "Даунинг стрийт". Остава неясно дали телефоните на самите премиери са били компрометирани.

Западните разузнавателни агенции казват, че операцията с кодово име "Солен тайфун", все още продължава и може да е засегнала и настоящия премиер Киър Стармър.

Хакерската кампания е била с глобален обхват и е била насочена към Обединеното кралство, Съединените щати, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Според съобщенията, британската разузнавателна агенция MI5 е издала предупреждение за шпионаж до парламента миналия ноември, предупреждавайки за китайски шпионски заплахи.

Няма реакция от Китай на твърденията на "The Telegraph".

Твърденията на новинарската агенция идват, след като настоящият британски премиер Киър Стармър е на посещение в Китай.

 

Виолета Иванова
