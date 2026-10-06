Хеликоптер Ми-8 падна в Камчатка, тече разследване (СНИМКА)

Хеликоптер Ми-8 е претърпял инцидент на полуостров Камчатка в източната част на Русия. При падането на машината са били ранени трима души от екипажа, става ясно от официално съобщение на Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация). Хеликоптерът е превозвал товар на "Камчатско авиационно предприятие" АД, най-големият въздушен превозвач в региона.

В момента се провежда спасителна операция като на мястото на инцидента са изпратени спасителни екипи и медицински хеликоптери за оказване на първа помощ и евакуация на пострадалите до най-близката болница.

Не са ясни причините за аварията. Следственият комитет на Русия и Росавиация са започнали разследване, като основните версии са за техническа неизправност или пилотска грешка.

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