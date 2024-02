Хиляди детски дрехи, оставени на плажа по време на протест срещу войната в Газа (СНИМКИ+ВИДЕО)

В продължение на пет часа, екип от 80 души полага дрехите. Въпреки че Израел заяви, че се стреми да избегне цивилни жертви, включително издаване на заповеди за евакуация, повече от 11 500 лица под 18 години са били убити според палестински здравни служители.

В изявление Led By Donkeys призоваха правителствата на САЩ и Обединеното кралство да настояват за незабавно прекратяване на огъня. "Всички деца са невинни, независимо дали са палестинци или израелци", се казва в него.

Линията се простираше от Канфорд Клифс (предградие на Пул в Дорсет, Англия) на запад, почти достигайки Боскомб на изток. Организаторът Джеймс Садри каза „Ако вървите по тази линия, ще ви отнеме един час, за да преминете покрай 5 км деца, които са били убити – и това трябва да е сигнал за събуждане за всички нас.“ „Опитваме се да съобщим мащаба на убийството – не можете да съобщите, пишейки в статия число или казвайки го в новинарски бюлетин, трябва да го видите, трябва да го почувствате.“

Дрехите ще бъдат премахнати, почистени и раздадени на благотворителни организации и магазини за втора употреба. Сред тези на плажа, които са видели това, е Ребека Рос, която каза, че е "шокиращо". „Това е толкова, толкова тъжно – всяка (дреха) представлява изгубен живот, което е толкова отвратително“, казва тя.

Друга посетителка на плажа Шийла Дейман също казва, че „всички те са деца, невинни животи и от двете страни, израелци и палестинци. Не съм политик, но ние просто се молим за мир".

Israel has killed over 11,500 Palestinian children in Gaza and the West Bank since October 7th, when 36 Israeli children were killed.



It’s impossible to imagine that number. This is what it looks like. A line 5km long.



(Location: Bournemouth Beach) pic.twitter.com/lTI2RZULWR