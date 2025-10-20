Асоциацията на българските футболисти подкрепи Светльо Вуцов и призова БФС да вземе мерки

Асоциацията на българските футболисти подкрепи вратаря на Левски Световслав Вуцов след разразилия се скандал в националния отбор. Както е известно, наскоро стана ясно, че той е бил хокан и заплашван от част от треньорския щаб на представителния ни тим. Преди дни пък младият страж обяви, че се оттегля временно от националния отбор, тъй като присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан.

От АБФ обявиха пълната си подкрепа за Светослав Вуцов и призоваха Българския футболен съюз да вземе мерки подобни неща да не се случват в бъдеще. От организацията допълват, че ще внесат предложение до БФС треньорите и играчите да подписват Етичен кодекс, който да бъде неразделна част от техния трудов договор.

Позицията на АБФ

„След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното: Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол. На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме“.

„Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор“.

„Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните“.

„Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес“.

„Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

От името на Асоциацията на българските футболисти

Мила Христова – президент

Димитър Илиев – вицепрезидент“, се казва в позицията.

