Войната в Украйна:

Асоциацията на българските футболисти подкрепи Светльо Вуцов и призова БФС да вземе мерки

20 октомври 2025, 11:13 часа 224 прочитания 0 коментара

Асоциацията на българските футболисти подкрепи вратаря на Левски Световслав Вуцов след разразилия се скандал в националния отбор. Както е известно, наскоро стана ясно, че той е бил хокан и заплашван от част от треньорския щаб на представителния ни тим. Преди дни пък младият страж обяви, че се оттегля временно от националния отбор, тъй като присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан.

От АБФ обявиха пълната си подкрепа за Светослав Вуцов и призоваха Българския футболен съюз да вземе мерки подобни неща да не се случват в бъдеще. От организацията допълват, че ще внесат предложение до БФС треньорите и играчите да подписват Етичен кодекс, който да бъде неразделна част от техния трудов договор.

Позицията на АБФ

Posted by Асоциация на българските футболисти on Monday, October 20, 2025

„След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното: Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол. На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме“.

„Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните“.

Светослав Вуцов Национален отбор по футбол на България

„Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес“.

„Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

От името на Асоциацията на българските футболисти

Мила Христова – президент

Димитър Илиев – вицепрезидент“, се казва в позицията.

ОЩЕ: "Георги, ако пипнеш децата ми...": Вили Вуцов избухна срещу президента на БФС (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Левски БФС Светослав Вуцов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес