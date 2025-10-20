Войната в Украйна:

20 октомври 2025, 10:50 часа 415 прочитания 0 коментара
Кирил Десподов и ПАОК оглавиха гръцката Суперлига след бой над АЕК

ПАОК с Кирил Десподов в състава победи АЕК Атина с 2:0 като гост в седмия кръг на гръцката Суперлига.

Десподов влезе в игра в 71-та минута, като неговият тим вече си беше свършил работата след точните интервенции на Рахман Баба и Янис Константелиас. Червен картон за домакините в 86-та минута получи Харолд Мукуди.

ПАОК води с точка пред Олимпиакос и АЕК 

ПАОК се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.

В следващия кръг Десподов и компания са домакини на Волос, а атинци гостуват на Олимпиакос. Преди това и двата отбора имат ангажименти в Европа - ПАОК гостува на Лил в ЛЕ, а АЕК играе с Абърдийн в Лигата на конференциите.

