Кирил Десподов и ПАОК оглавиха гръцката Суперлига след бой над АЕК

ПАОК с Кирил Десподов в състава победи АЕК Атина с 2:0 като гост в седмия кръг на гръцката Суперлига.
Десподов влезе в игра в 71-та минута, като неговият тим вече си беше свършил работата след точните интервенции на Рахман Баба и Янис Константелиас. Червен картон за домакините в 86-та минута получи Харолд Мукуди.
ПАОК води с точка пред Олимпиакос и АЕК
#FinalScore Τελικό αποτέλεσμα στην OPAP Arena: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2. #AEKPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay @NovaGreece pic.twitter.com/6RJ0H3JvXH— PAOK FC (@PAOK_FC) October 19, 2025
ПАОК се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.
В следващия кръг Десподов и компания са домакини на Волос, а атинци гостуват на Олимпиакос. Преди това и двата отбора имат ангажименти в Европа - ПАОК гостува на Лил в ЛЕ, а АЕК играе с Абърдийн в Лигата на конференциите.
