Войната в Украйна:

След спор пред нощен клуб: Убиха българин в Атина

20 октомври 2025, 09:18 часа 336 прочитания 0 коментара
След спор пред нощен клуб: Убиха българин в Атина

37-годишен български гражданин почина, след като е бил намушкан с нож пред нощен клуб в Атина. Тежкият инцидент се разиграл малко след 3:00 часа на 20 октомври, когато мъжът излязъл от заведението, за да разговаря с друг човек. Според първоначалната информация между двамата избухнал словесен спор, прераснал в бой, при който българинът е бил прободен в корема.

ОЩЕ: Отново намушкан с нож в "Слънчев бряг"

Очевидци подали сигнал на телефон 112, а пострадалият бил откаран с линейка в болницата в Никея. Въпреки усилията на медиците той е издъхнал от остра кръвозагуба.

Нападението шокира както персонала и посетителите на клуба, така и живеещите в района. Екипи на гръцката полиция събират записи от камерите за видеонаблюдение и разпитват свидетели, за да идентифицират извършителя. Към момента мотивите за престъплението не са изяснени, а от полицията обявиха, че всяка информация от граждани ще бъде разгледана незабавно, съобщи БГНЕС.

ОЩЕ: Намушкаха мъж в София: Води се разследване за умишлено убийство

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Българското посолство в Атина е уведомено за случая и е в контакт с местните власти. При необходимост дипломатическата мисия ще окаже съдействие на семейството на загиналия.

Разследването продължава, а районът около нощния клуб остава под засилено полицейско наблюдение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Атина Гърция Нож намушкан информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес