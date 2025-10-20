Западните Балкани отново могат да станат буре с барут

Западните Балкани могат отново да станат "бурето с барут на Европа", обявиха експерти и анализатори на конференция на НАТО в Рим. Те признаха, че регионът е от стратегическо значение за Европейския съюз и Атлантическия съвет, особено в светлината на руската агресия в Украйна.

В Европа вече не съществува периферия на сигурност затова "ЕС и НАТО трябва да ускорят стратегическите си действия и процеса за присъединяване, тъй като Западните Балкани трябва да останат свързани със Запада", е становището на експертите, информира италианската агенция "Аднкронос", цитирана от белградската агенция Бета.

Според участниците в конференцията "защитата на Западните Балкани означава и "защита на държавния суверенитет и мира на континента, както и защита на демокрацията, човешките права и правовата държава, които са основни ценности на НАТО и ЕС".

"Агресивната война на Русия срещу Украйна подчерта стратегическата важност на Черно море за евроатлантическата сигурност, за енергийната сигурност, а в крайна сметка и за сигурността на прехраната за Европа, тъй като този регион се простира от Адриатика до Черно море - кръстопът, който е жизненоважен, защото свързва Европа, Средна Азия и Източното Средиземноморие", бе казано след конференцията.

Участниците се съгласиха, че Западните Балкани преминават през "период на политическа стагнация, нестабилност, външна намеса и вътрешни сблъсъци", включително политическо напрежение, свързано с "идентичността, отново възникналото желание за разделяне на Босна и Херцеговина, постоянната политическа нестабилност в Сърбия, застоя в решаването на отношенията между Белград и Прищина за Косово".

Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), обърна внимание, че "Сърбия е страната, която ще отвори присъединяването за целия регион, защото има много специална рола за целите Западни Балкани и когато Сърбия стане част от ЕС, ще отвори вратата и за другите, включително и Косово".

