"Пеевски наистина е поставил на Борисов въпроса за пенсионирането на лидера на ГЕРБ"

20 октомври 2025, 10:56 часа 639 прочитания 0 коментара
"Май Пеевски наистина е поставил на Борисов ребром въпроса за пенсионирането на лидера на ГЕРБ. (ББ нали говореше за “новата-стара тема за пенсионирането ми”). И то в отговор на негов опит да стане премиер, щото той нали сам си каза: “ако бях аз нямаше да стане така”.

Това написа в профила си в социалните мрежи журналистката Полина Паунова в понеделник, след като часове по-рано лидерът на ДПС-НН изпрати известие, че е разговарял с премиера Росен Желязков по темата с преформатирането на властта. Изводът от него - "Новото начало продължава да подкрепя кабинета на Тройната коалиция". Според Паунова това означава: "държи ги на власт уж без нищо (за хората!), а получава всичко".

И още: "Сега единствено Киселова може да бъде сменена, клетата. Което пък ще е разкошен финал на тоя абсурд: уж най-силният политик се обяви срещу кръгове, които нямат нищо общи с политиката, но управляват с негов мандат, поръмжа малко, сложиха го на място и всичко продължава както си беше. И то беше обявено към Радев, дори не към Борисов (защото явно той няма значение за ДП): “избори няма да има”.

Иначе, дано и Киселова си остане. Така хем ще посети празника на някой сезонен плод. Ако не знае на кой - може да отвори старите броеве (от преди 2009 г) на Монитор и Телеграф. Там е част от историята на 20-годишното познанство на Борисов и Пеевски", написа журналистката.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
