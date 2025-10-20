Войната в Украйна:

20 октомври 2025, 11:33 часа 170 прочитания 0 коментара
Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на "Пустоно лудо и младо" (ВИДЕО)

Когато личната история се превърне в изкуство, резултатът е истински завладяващ. Поли Хубавенска отново стъпва на музикалната сцена с новия си сингъл "Пустоно лудо и младо". Емблематичната изпълнителка прави емоционален жест към българската традиция, като ѝ вдъхва нов живот чрез съвременно звучене и интимна искреност. 

Всяка нота от песента носи спомен, а всяка дума – обет. Фолклорната класика озвучава един от най-съкровените моменти в живота на изпълнителката – нейния сватбен ден. Сред усмивки, танци и гайди, "Пустоно лудо и младо" прозвучава като благословия и като символ на отдаване. Именно тази емоция вдъхновява Поли да създаде своя версия – едновременно вярна на корена и отворена към новото поколение.

"Това е песен за младостта и отдаването, за официализирането на любовта и семейството като най-важна единица", споделя тя.

В съвместна творческа сесия с композитора Явор Русинов – дългогодишен партньор на Поли в музиката – двамата създават аранжимент, който съчетава автентичната гайда на Иван Балабанов с докосващ модерен ритъм и майсторско вокално изпълнение. Балабанов, основател на състава "Петко Войвода", е и музикантът, който свири на сватбата на Поли – още един личен детайл, вплетен в проекта.

"В този сингъл има много "сърце". Всички ние вложихме цялата си любов и отдаденост към музиката - разказва Поли – "Пустоно лудо и младо" прозвуча предпремиерно като комплимент към гостите на едно от най-значимите събития в Лондон. По покана на Евгени Минчев изпълних песента на живо на Британско-българския бизнес бал."

Видеото към песента проследява емоционалната трансформация на героинята – от вътрешната дилема дали да се отдаде на своето "лудо и младо" до момента на приемане и любов. Зад концепцията стоят Васил Стефанов и Стефка Николова – тандем както в личен, така и в професионален план, който превръща историята в кинематографична поезия.

В клипа участват и професионални народни танцьори, чието изкуство внася допълнителна динамика в кадрите - Магдалена Янева, Димитрина Русева, Стилян Ранджев и Мирослав Гаврилов, влязъл в ролята на бъдещия любим. Хореографията, създадена специално за видеото, трогва Поли още при първото ѝ гледане и отлично допълва заряда на песента.

Зад стилната визия на Поли стои модната интуиция на Августина Маркова – Тути, която превръща традиционния мотив в модерен акцент. Финалният щрих е поверен на Атанас Темнилов – makeup & hair артист, който умее да претвори всяка идея в естетическа реалност с прецизна ръка и безпогрешен усет. 

Нов етап, нова светлина и нова музика

След година, белязана от лични предизвикателства, Поли Хубавенска затваря труден етап и поема по нов път – изпълнен със светлина, вяра и вдъхновение. Същата любов, която звучи в песента, присъства и в живота ѝ – споделена със съпруга ѝ и с малкия домашен любимец - померанът Сър Пуфи Джак, който носи още повече нежност и усмивки у дома.

С излизането на "Пустоно лудо и младо" Поли е категорична, че тепърва ще чуваме гласа ѝ още по-често. Сингълът е покана към публиката да преоткрие фолклора като живо, дишащо изкуство, способно да "говори" на езика на днешния ден, без да губи душата си.

Яна Баярова
