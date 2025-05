Хулигани отрязаха вековното дърво на Робин Худ (ВИДЕО)

Хулигани отрязаха вековното дърво Sycamore Gap, по-известно като дървото на Робин Худ. Дървото се намира до стената на Адриан в Нортъмбърланд, то беше включено във филма на Кевин Костнър от 1991 г. Робин Худ: Принцът на крадците. Също така беше част от личния живот на хората, като сцена на предложения за сватба, разпръскване на пепел и безброй снимки, предаде британския новинарски канал Sky News.

Даниел Греъм и Адам Карудърс бяха осъдени за причиняване на щети на стойност над £620 000 на дървото и на стойност над £1000 на стената на Адриан.

На 27 септември 2023 г. двойката изминала 30 мили през буря от Къмбрия до Нортъмбърланд преди да отсекат дървото през нощта за броени минути.

По време на делото бяха пуснати кадри от момента на отсичането на дървото. В клипа се чува звукът на моторна резачка и се вижда силуетът на човек. Те са искали да отнесат дървото като трофей.

Освен видеозаписите на сечта, в телефона на Греъм е открито изображение на парче дърво и резачка.

В хода на процеса двамата се обвиняваха взаимно, но обвинението твърди, че и двамата са отговорни за това, което съдът прецени като "безсмислен акт на вандализъм". ОЩЕ: На колко години е най-старото дърво в България?

Two men have been found guilty of cutting down the iconic Sycamore Gap tree, which stood for over 150 years. Daniel Graham and Adam Carruthers caused more than £620,000 in damage.



Sky's @ShingiMararike has all the details.https://t.co/F0pYGUaLxN



