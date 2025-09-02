Хърватия представи дроновете си "Байрактар" (ВИДЕО)

Хърватската армия днес представя в казармата Плесо безпилотните летателни системи "Байрактар", закупени от Турция, съобщи хърватската медия "Индекс".

Заместник министър-председателят на Република Хърватия и министър на отбраната Иван Анушич и началникът на Генералния щаб на хърватските въоръжени сили генерал-лейтенант Тихомир Кундид ще присъстват на представянето на Байрактар.

Това са шест съвременни, въоръжени безпилотни летателни апарата, които освен бойни операции имат полезни и ефективни приложения в наблюдението на границите, пожарогасенето, разузнаването и др. Тези системи се използват в 37 държави по света, включително няколко членки на НАТО. Договорът за доставка на безпилотната летателна система Bayraktar TB2, на стойност 67,01 милиона евро без ДДС, беше подписан през ноември миналата година. ОЩЕ: Тестват дроновете "Байрактар" на Балканите (ВИДЕО)