И децата в Русия агресират: Четвърто нападение в руско училище от началото на зимата (ВИДЕА)

13-годишен ученик нападна с нож служител в Лицей № 37 в Нижнекамск, съобщи местното Министерство на вътрешните работи. Това е четвъртото нападение в училище в Русия от началото на зимата. Информацията в Telegram канали, свързани с правоохранителните органи, предполага, че нападението може да е свързано с нездравословна атмосфера в учебното заведение. Публикациите на ученика в социалните мрежи също подсказват, че той може да се е интересувал от същата националистическа субкултура както и момчето, извършило нападението в училището в Одинцово.

След седмица тормоз в руско кадетско училище с "патриотично възпитание": Момче предпочете смъртта

Подробности

Седмокласникът нападнал чистачка с нож, жената е ранена в ръката, съобщи кметът на града Радмир Беляев. Животът на жената не е в опасност. Учениците от училището не са пострадали и са евакуирани, добави той. Самият нападател е задържан от силите за сигурност. Преди нападението ученикът е взривил три фойерверка. Следственият комитет също така съобщи, че момчето е използвало сигнално устройство. От нападателя са били конфискувани маска, фойерверки и тактически ръкавици, съобщава Mash. Той е обсъждал плана си за нападение срещу училището в онлайн чатове, съобщава Baza. Според канала ученикът е получил необходимите принадлежности предварително, а също така е изпратил на съучениците си видеоклипове на нападения в училище.

Още: Без педагогически, но с опит на убийци: Руски военни стават учители (СНИМКА)

Опит за самоубийство

Според „ВЧК-ОГПУ“, Данис е направил опит да се самоубие, използвайки сигнално устройство, и в момента е хоспитализиран с рани по врата и взривни наранявания на главата. Следственият комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и небрежност.

Възможни мотиви

Според Следствения комитет ученикът е имал конфликт с чистачката. Според Mash ученикът е бил тормозен заради наднормено тегло. По информация на същия телеграм-канал преди няколко дни ученичка е скочила от покрива и погребението ѝ е било насрочено за четвъртък. Ученикът е дошъл в лицея с нож, защото е възнамерявал да отмъсти за самоубийството на приятелката си и да се разправи с тези, които са я тормозили.

Още: Строга и награждавана - учителката-мишена на нападателя в руското училище в Одинцово (СНИМКА И ВИДЕО)

Местни социални групи (https://t.me/nka_112/16250) съобщиха за падане на ученик от същия лицей от покрива на 20 януари. Съобщено е, че момиче е паднало от покрива на многоетажна жилищна сграда и е починало.

Sygaown

В Telegram ученикът е използвал прякора "Sygaown", този акроним означава „Спрете геноцида си срещу нашите бели нации“ и е гравиран върху приклада на пушката, използвана от Пейтън Гендрон, който уби няколко души в Бъфало през 2022 г. Надписът е бил изписан и върху каската на ученика, който нападна друг ученик в Одинцово през декември 2025 г.

Сигнал за готвена атака и масова стрелба срещу руско училище (СНИМКИ)

Нападението в Одинцово е второто известно убийство, мотивирано от етническа омраза, извършено от дете в Московска област през 2025 г. От 2023 г. насам броят на престъпленията от омраза в Русия се е увеличил рязко, а извършителите са станали значително по-млади, коментира експерт по екстремизма.

Още: Елитно училище и място, свързано с Путин: Подробности за клането в Русия (ВИДЕО)

Ученикът е от обикновено семейство и не е бил регистриран за престъпления. Майката на момчето работи в Татнефт-Транс от 2003 г. През 2006 г. тя е заемала длъжността инженер. През 2025 г. е печелила приблизително 140 000 рубли на месец. Баща му, според изтеклите данни, работи в Нижнекамските електрически мрежи като заместник-началник на отдел, като печели между 120 000 и 230 000 рубли.

Учители и ученици в капан: Чудовищните мащаби на путинската пропаганда в руските училища

Четвърта атака

Това е четвъртата атака срещу училища от началото на декември. Най-зловещото се случи на 16 декември 2025 г., тогава ученик нападна ученици близо до Одинцово, Московска област, убивайки 10-годишно дете. Ден преди това тийнейджър намушка учител в Санкт Петербург. На 27 декември 2025 г. 17-годишен студент от технически колеж в село Къзил-Мажалик в Тува дойде в бившето си училище и намушка бивш съученик до смърт.

С чук и нож: Руски ученик нападна деца и учители (ВИДЕО)