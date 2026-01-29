Любопитно:

И Франция няма да спаси Революционната гвардия на Иран - санкциите на ЕС са факт

Външните министри на страните членки от Европейския съюз одобриха на 29 януари нови санкции срещу Иран, насочени срещу лица и организации, свързани с бруталното потушаване на протестите и с подкрепата на Техеран за войната на Русия в Украйна, съобщи Reuters. Мерките касаят забрана за пътувания в рамките на блока и за издаване на визи. Сред най-ключовите санкционирани лица са иранският министър на вътрешните работи Ескандар Момени, генералният прокурор Мохамад Мовахеди-Азад и 14 други висши длъжностни лица, включително регионални командири на Иранската революционна гвардия.

Мерките на ЕС са насочени и към шест организации, които подпомагат репресиите - от Иранската регулаторна агенция за аудиовизуални медии (SATRA), която цензурира дисидентите, до технологичните компании Yaftar и Douran, които разработват VPN блокери и инструменти за лицево разпознаване. Работната група за определяне на случаи на престъпно съдържание (WGDICC) - съдебен орган, който филтрира и цензурира достъпа до интернет, също е санкционирана.

Революционната гвардия ще бъде обявена за терористична организация

Очаква се министрите да постигнат и политическо споразумение за добавяне на Иранската революционна гвардия в списъка на ЕС с терористични организации, което би било символична промяна в подхода на блока към иранското ръководство.

До момента имаше блокиране на този процес от Франция, която се притесняваше от този ход заради задържани френски граждани в Иран. Затова Париж искаше да запази дипломатическите канали с Техеран, посочиха дипломати пред Радио "Свобода/Свободна Европа". Франция беше единствената държава от ЕС, която бе готова да гласува "против", но това явно се е променило. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви днес, че Париж е решил да подкрепи тази мярка, предава думите му Iran International. The Wall Street Journal също цитира свои източници, които потвърждават новината.

"Изключителната смелост на иранските жени и мъже, които са били обект на това насилие, не може да бъде напразна. Ето защо днес ще наложим европейски санкции срещу отговорните за тази репресия: правителствени служители, прокурори, шефове на полицейски части, членове на Революционната гвардия и отговорните за блокирането на интернет“, каза Баро пред репортери при пристигането си на срещата.

Топ дипломатът на ЕС Кая Калас и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също призоваха Революционната гвардия на Иран да бъде вписана като терористична организация.

Димитър Радев
