Съветът за мир (за Газа) на американския президент Доналд Тръмп сега точно "е по-малко актуален" предвид войната в Иран. Може би след като тя приключи, няма да е така. Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във видеоинтервю за руската държавно-информационна пропагандна агенция ТАСС.

Trump’s Board of Peace appears irrelevant amid the war in Iran. pic.twitter.com/zjWnrS8YwW — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

Припоняме, че руският диктатор Владимир Путин показа, че е отворен Русия да влезе в съвета, който за момента не може да се похвали с някакво особено постижение в областта на мира - ОЩЕ: Не звучи правилно да го казвам, но искам да ме запомнят като велик миротворец

Предвид мира и липсата му в Близкия изток, турският информационен проект Clash Report публикува снимка, за която твърди, че показва размазан от ирански удар с ракети и дронове американски радарен самолет AWACS. Такъв самолет беше поразен във военната база принц "Султан" в нощта на 27-ми срещу 28-ми март и официалната информация беше, че претърпял щети, а от снимката се вижда, че е на парчета. А изданието Task & Purpose съобщава, че Пентагонът търси подизпълнители, които бързо могат да осигурят подсилени преместваеми бункери за войници - припомняме, че излезе информация, че в "Принц Султан" имало обекти, които не са с подсилени покриви и те съответно са станали лесна жертва на ирански дронове и ракети - ОЩЕ: Иран нанесе удар по американска база в Саудитска Арабия, има тежко ранени военни (ВИДЕО)

Същевременно Песков увери, че Русия била готова да задълбочи отношенията си със САЩ, "ако американската страна е готова":

Russia is ready to develop relations with the United States as deeply and as quickly as the Americans are prepared to. pic.twitter.com/WnpKzob1bu — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026