Играят ли в тандем Орбан и Ердоган? Отлагат влизането на Швеция и Финландия в НАТО

Останалите 28 членки на НАТО, включително България, го сториха, но Будапеща и Анкара не действат въпреки уверенията на турския президент Реджеп Ердоган и вдигнатото от него вето.

Заради всичко това министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин призова правителствата на двете страни да не блокират Швеция и Финландия. „Две горди демокрации са близо до това да се присъединят към НАТО. Кандидатурите им са историческа стъпка, те отразяват силата на изконните демократични ценности на Алианса. Тяхното присъединяване ще подобри възможностите и силите на НАТО. Затова призовавам всички наши ценни партньори да ратифицират протоколите за влизане на страните в Алианса, колкото се може по-скоро“, заяви Остин в четвъртък.

Two countries delay Finland and Sweden joining NATO



Hungary and Turkey are the latest NATO members to refuse to grant membership to the Scandinavian countries.



