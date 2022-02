Има ли опасност наистина Facebook да се оттегли от най-доходоносния си пазар - Европа?

От компанията посочиха, че ако не бъде приета нова трансатлантическа рамка за трансфер на данни, те не могат да продължат да разчитат на SCC (стандартните договорни клаузи) или на алтернативни средства за трансфер на данни от Европа към Съединените щати, и съответно повече няма да са в състояние да предлагат „редица от най-значимите си продукти и услуги, включително Facebook и Instagram“. От компанията добавиха, че това ще се отрази неблагоприятно на техния бизнес и финансово състояние, но истината е, че от тези действия ще пострадат и значителен брой фирми, които разчитат да достигат до потенциалните си клиенти чрез двете социални платформи. Данните са от основно значение за рекламния бизнес (но и не само), който генерира почти всички милиарди долари приходи на компанията.

В момента регулаторите в Европа изготвят нова законодателна рамка, която ще регламентира как потребителските данни на гражданите на ЕС могат да се прехвърлят през Атлантика. Но мнението на евродепутата Аксел Вос, например, е, че Meta не може просто да изнудва ЕС да се откаже от своите стандарти по отношение на защитата на данните. В свой туит той предупреди, че от това по-скоро би загубила самата компания.

I have always called for an alternative to the EU US #privacyshield to find a balanced agreement on data exchange + always called for #GDPR flexibility. However, #META cannot just blackmail the EU into giving up its data protection standards, leaving the EU would be their loss.