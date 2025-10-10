Макрон спешно си търси премиер: Събра лидерите на партиите в Елисейския дворец

Според последователни източници, Еманюел Макрон е поканил лидерите на партиите, с изключение на Националния сбор и Непокорната Франция, в Елисейския дворец, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Държавният глава на Франция обеща да назначи министър-председател до „петък вечерта“, след изненадващата оставка на Себастиан Льокорню в понеделник. ОЩЕ: Кризата във Франция: До 48 часа Макрон номинира нов премиер

Припомняме, че Льокорню беше на поста си за по-малко от месец, а самото правителство издържа едва 14 часа и се срина много бързо заради представения състав. Новото правителство предизвика остри реакции от различни политически лагери още преди министрите да встъпят официално в длъжност – особено заради назначаването на бившия финансов министър Брюно льо Мер за министър на отбраната. ОЩЕ: Политическа криза във Франция: Опозицията настоя за импийчмънт на Макрон