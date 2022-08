Инсценировка на спецслужбите ли е смъртта на Даря Дугина се питат в интернет (СНИМКИ)

След взривяването на колата, шофирана от дъщерята на ултранационалиста Александър Дугин, руските медии съобщиха, че тялото й не може да бъде идентифицирано на място, тъй като при експлозията е изгоряло напълно. От следствието пък посочиха, че взривното устройство е било поставено отстрани на шофьорската седалка следователно човекът е нямал шанс да оцелее.

Въпреки това, снимките от днешното погребение на Дугина показват, че тленните й останки са били положени в отворен ковчег на прощалната церемония. На отделни снимки може да се различи част от лицето й, което изглежда почти непокътнато.

Today in #Moscow, #Russia, there is a funeral of Russian Nazi ideologist Dugin, Darya Dugina (Platonova), taking place.



The funeral features an open casket, despite her dying in an IED explosion which set her vehicle on fire. pic.twitter.com/Dy5I0veyZ5