"Искаха да убият Зеленски": Украйна ликвидира "елитните" чеченци на Кадиров

Мюсюлманските бойци са се движели в колона от 56 бронирани машини, когато са попаднали под унищожителен украински ракетен обстрел, съобщава The Kyiv Independent. Чеченска част унищожена в Киевска област (ВИДЕО)

"Добре знаем за специалната операция, която трябваше да бъде извършена директно от Кадировците за премахване на нашия президент", казва Данилов, цитиран от украинската държавна агенция УНИАН. Всеки войник в чеченските сили е получил тесте карти със снимки на висши украински политици и военни, които Кремъл е заповядал да бъдат елиминирани.

Може би най-любопитното е, че чеченските спецчасти са били ликвидирани благодарение на информация от... ФСБ – националната служба за сигурност на Русия, която е наследник на КГБ. "Получихме информация от представители на ФСБ, които днес не искат да участват в тази кървава война. Това, мога да кажа, унищожи самата елитна група на Кадиров, която дойде тук именно за да елиминира нашия президент", разказва Данилов.

По думите му отрядът на Кадиров е бил разделен на две групи. "Наблюдавахме ги. Една група беше прикрита в Гостомел, друга група е, така да се каже, под обстрел", посочва Данилов.

Към момента на публикуване на този материал, в Telegram канала на Кадиров няма съобщения от 2 март. Има няколко от 1 март, като нито едно не касае бойците - има призиви към украинците да се предадат и да не слушат "националистите", визирайки т.нар. Азовски полк.

В неделя, 27 февруари се появиха информации, че украински войски са унищожили чеченски отряд заедно с командира им Магомед Тушаев близо до ключовото летище Гостомел, северно от Киев. Аеропортът стана арена на тежки сражения през уикенда и беше превземан на няколко пъти от руските и украинските военни части.

"Магомед Тушаев, един от висшите военачалници на Рамзан Кадиров, беше убит в бой в Гостомел. Съобщава се, че украинската елитна група Алфа се бие с чеченците на летището.", предава Иля Пономаренко, военен репортер на The Kyiv Independent.

По-късно в неделя очевидно вбесен от претърпяното поражение чеченският лидер Рамзан Кадиров призова за пълномащабна операция от всички посоки и във всички територии на Украйна. Той стигна още по-далеч, наричайки тактиката, избрана за офанзивата в Украйна "твърде бавна". "Губи се твърде много време. Необходима е пълна координация и решително нападение", призовава чеченският лидер. Считан за главорез чеченски лидер иска пълномащабна руска атака в Украйна

Кадиров признава за едва няколко чеченски жертви, които според него "избрали да станат герои". "Да, те убиват по време на война и това беше техният избор на професия", подчертава той в Telegram. По думите му елитните чеченски бойци "са имали заповед да минимизират загубите сред цивилното население на Украйна". Ето колко получават от държавата семействата на загиналите руски войници

Украинците явно са подготвили особено "топло посрещане" на чеченците. Появи се видеоклип, в който крайнодесни бойци от батальона "Азов" мажат куршумите си, предназначени за чеченските бойци, със свинска мас. "Скъпи братя мюсюлмани. В нашата страна няма да отидете в рая. Няма да бъдете допуснати в рая. Върнете се вкъщи, моля. Тук ще срещнете неприятности. Благодаря за вниманието, сбогом", предупреждава маскиран боец на "Азов".

