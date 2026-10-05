Кабинетът "Радев":

Искаме да знаем за какво се използват парите: Германия постави ребром пред Зеленски въпроса за корупцията

05 октомври 2026, 18:16 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Искаме да знаем за какво се използват парите: Германия постави ребром пред Зеленски въпроса за корупцията

Германската делегация начело с канцлера Фридрих Мерц, която бе на посещение в Киев, е повдигнала в присъствието на президента Володимир Зеленски темата за корупционните скандали в Украйна. "Това е нещо, което също трябва да се обсъди и ние го правим", заяви министърът на икономиката Катарина Райхе, която бе част от делегацията, придружена от германски бизнесмени. Тя говори в подкаст на главния редактор на BILD Паул Ронцхаймер. 

Германия отпуска милиарди евро на Киев за оръжия и инфраструктура и следователно въпросът за корупцията е от сериозно значение за германското правителство, посочи Райхе.

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"Искаме да сме сигурни, че тези пари действително се използват за тази цел. Ако Украйна наистина е сериозна в насочването си към Европейския съюз [...], въпросът за корупцията е един от тези, които абсолютно трябва да бъдат решени. Имаме уверение [от Зеленски], че работата по това ще продължи. Но ще трябва да гарантираме, че не става въпрос само за увереност, а че имаме измерими резултати", каза още тя.

Снимка: president.gov.ua

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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