Искат ли съюзници на Путин да им плаща в рубли или не?

Вече 24 дни войната в Украйна не спира, а засега мирен изход не се вижда, като Русия изглежда буквално отрязана от всякакви отношения със Запада.

Опозиционната беларуската телевизия NEXTA, която е буквално забранена в Беларус и гледането ѝ се преследва по тамошния наказателен кодекс, публикува в своя Twitter профил новина, че Армения, Казахстан и Киргизстан са отказали да получават митнически налози в рубли. Припомняме, че след западните санкции Русия обяви, че ще плаща всичко в рубли. Новината идва, след като на 15 март Reuters отрази какво каза руският премиер Михаил Мишустин по отношение на усилията на Русия да преодолее западните санкции. Един от аспектите на плана е Евразийският съюз, който е съставен от Русия, Беларус, Армения, Казахстан и Киргизстан, да разшири търговията с безмитни стоки и приоритет да е търговията с храни и фармацевтични стоки, когато става въпрос за внос-износ.

Тази новина обаче не се потвърждава от Радио "Свободна Европа". Напротив - според медията, която базира материала си на "КазТаг", ТАСС и "Интерфакс", казахстанското правителство е обявило, че държавата ще плаща в рубли при двустранната търговия с Русия. А руският икономически министър Максим Решетников заяви, че има споразумение в рамките на Евразийския съюз постепенно да се преминава към разплащания само с рубли.

#Armenia, #Kazakhstan and #Kyrgyzstan, which are part of #EAEU (Putin's attempt to create an analogue of European Union) refused to receive customs duties in rubles (and Russia no longer has dollars).



Customs duties in rubles will be credited only between #Belarus and #Russia. pic.twitter.com/j8A0oxdfwl — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

На този фон, Bloomberg съобщава, че в ЕС се обсъжда възможността конфискувани активи на руски олигарси да бъдат използвани за финансиране на хуманитарна помощ за възстановяването на Украйна след като войната приключи. Към този момент активите са само замразени, уточни говорител на ЕК. Само в Италия са блокирани активи на стойност 780 млн. евро. Тече координация на европейско ниво, за да се работи там, където и националното законодателство на страните-членки позволя, такова имущество да бъде конфискувано.

Междувременно, в знак на солидарност с Украйна, днес (19 март) и утре (20 март) в Полша се организират блокади, които целят да попречат на сухопътна доставка на стоки за Русия. А NEXTA показа видео с дълга колона от автомобили на литовско-полската граница и твърди, че това са лични автомобили на литовци, пълни с хуманитарна помощ, които те даряват на Украйна.

Subscribers report that #Lithuanians donate their SUVs for the needs of the territorial defense of #Ukraine



Moreover, not empty, but filled with humanitarian aid. pic.twitter.com/OtloCL6NM2 — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Ужасът на войната

След руска ракетна атака срещу ВВС базата на 79-та украинска дивизия в Миколаев са убити най-малко 40 души. В Twitter беше публикувано видео как спасители се мъчат да извадят малко дете изпод руините.

Video shows rescuers and doctors trying to save a little girl who was under the rubble after a rocket attack on a military base in #Mykolaiv pic.twitter.com/uaGzuksIAi — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Междувременно се появи и видео на украински артилерийски обстрел срещу руски войски в авиобазата в Херсон от 15 март. Твърди се, че той е извършен с подкрепата на турските дронове "Байрактар".

ОЩЕ: ЕС с нова финансова инжекция в помощ на Украйна