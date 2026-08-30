Исландия влиза в ЕС: Нещата до последно ще са на косъм

Частични резултати от референдума в Исландия за това дали трябва да бъдат възобновени преговорите за присъединяване към Европейския съюз на малката скандинавска държава сочат малка преднина за отговора "да", съобщава Исландската национална служба за радио и телевизия (РУВ).

Съгласно частичните резултати 51,2% от гласоподавателите са гласували с "да", а 48,8% - с "не". Досега са преброени 87 000 гласа, предаде БТА.

Малко по-късно BBC съобщи отново на база информация на РУВ, че от 153 197 преброени гласа, 50,1% гласуват страната пак да почне преговори за влизане с ЕС, а 49,9% - с "не". Разликата в полза на "да" е само 435 гласа.

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Право на глас имаха 270 000 души. Засега обаче няма информация за активността на референдума.

Иначе секциите за гласуване затвориха по график. Интересното е, че преди РУВ да съобщи новината си, нямаше индикации какъв може да е резултатът от референдума, тъй като няма екзитполове и преброяването започва чак след затварянето на секциите.

Исландия не е член на ЕС, но е член на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Страната се присъединява към ЕИП от самото му създаване на 1 януари 1994 г. като член в Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

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