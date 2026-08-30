Норвегия ще отдаде почит на покойния крал с церемонии в цялата страна

След смъртта на крал Харалд Пети днес в цяла Норвегия ще се проведат възпоменателни служби, предаде ДПА.

Хората ще се съберат и в катедралата в Осло, за да отдадат почит на монарха, който почина в петък сутринта на 89-годишна възраст. Очаква се премиерът Юнас Гар Стьоре също да присъства на службата там.

Кралският двор съобщи, че новият крал Хокон Осми, децата му Ингрид Александра и Свере Магнус, както и кралица Соня, ще присъстват на възпоменателната служба в Аскер, близо до семейния дом на Хокон - замъка Скаугум.

От вчера в цялата страна бяха поставени книги за съболезнования, в които хората могат да се подпишат, за да изразят своята почит.

Откакто новината за смъртта на популярния крал се разпространи, хиляди се стичат към площада на замъка, за да положат цветя и писма, да запалят свещи и заедно да почетат Харалд Пети. Новият крал е неговият син.

Хокон трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията, предава БТА.

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