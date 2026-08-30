Пример за неизгодна обществена поръчка за 1,1 млрд. евро: Основанията АПИ да я спре

Неяснота относно доказването на професионалния опит. Необосновано ограничение относно опита при изпълнение на съоръжения. Нарушение при определяне на правилата за необичайно благоприятни оферти по чл. 72 от ЗОП (Законът за обществените поръчки). Непропорционални изисквания за оборот (минимален общ оборот в размер на 500 000 000 лв. без ДДС и специализиран оборот от 250 000 000 лв. без ДДС). Несъответствие между прогнозните стойности на обособените позиции и реалния обхват на дейностите. Всичко това са основания председателят на Управителния съвет (УС) на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Александър Тодоров да отмени една от най-големите обществени поръчки в пътното строителство. Тя беше стартирана в края на октомври, 2024 година - съгласно информацията в регистъра за обществените поръчки. Тогава на власт беше служебно правителство, водено от Димитър Главчев.

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Основен ремонт на пътищата

В поръчката бяха предвидени цели 9 обособени позиции за ремонти, а общата прогнозна стойност беше 1 150 406 732,69 евро. Целта на обществената поръчка беше сключване на Рамково споразумение, за всяка обособена позиция, с първите трима класирани потенциални изпълнители. Но така и не беше публикуван сключен договор за нито една от позициите - от областното пътно управление на Видин та до това на София.

Всичките девет обособени позиции бяха определени с еднаква прогнозна стойност, независимо че са с различен километраж, различен технически обхват и различна сложност на дейностите - това е основна причина поръчката да бъде спряна.

Прекратяването на тази мегапоръчка беше заявено от регионалния министър арх. Иван Шишков пред Mediapool. Засега още няма информация, че решението за прекратяване е обжалвано.

Вече се чака кога ще бъдат обявени новите поръчки за поддръжка на пътищата и текущ ремонт, но кога точно ще стане това - предстои да видим. Още от служебното правителство на Андрей Гюров има предупреждения, че парите по 10 от 33 договора са на изчерпване т.е. едва ли има финансови средства за нещо повече от почистване на сняг. Част от договорите с пътните фирми изтичат в края на 2027 година, а останалите през 2028 година. Само че за да бъдат сключени нови - дали за 4 години, каквато е практиката, или за по-малък срок, трябва срок от поне година и половина, тъй като редовно има обжалвания на класирания.

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