Истанбулската конвенция засега няма да бъде отхвърляна от Латвия

Латвия все пак отложи излизането си от Истанбулската конвенция. След като в страната започнаха протести против готвеното решение, латвийският парламент (Сейм) гласува решението за излизане на прибалтийската република от конвенцията да бъде отложено, докато се формира нов парламент, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Той трябва да бъде избран след една година, а предложения за излизане могат да бъдат подавани до 1 ноември, 2026 година.

На 30 октомври депутатите гласуваха за излизане от международното споразумение, чиято основна цел е борба с насилието срещу жени. През годините след приемането на конвенцията обаче се развихриха възражения на много места - с аргумент, че тя прокарва т.нар. джендър идеология, а именно - подлъгване на младите да си сменят пола и отричане на "биологично определените" два пола в природата. "Джендър" на английски обаче не обхваща само биологичните разлики мъж/жена, а и стереотипите, които са изградени през вековете за социално-обществените роли на мъжете и жените. Пример - мъжете ходят на работа и развиват бизнес, жените си стоят вкъщи, раждат деца и ги гледат.

На 3 ноември латвийският президент Едгарс Ринкевич отказа да подпише законопроекта за излизане от Истанбулската конвенция и го върна обратно в парламента. Ако Саймът приеме законопроекта втори път, президентът вече няма да може да го наложи на вето.

