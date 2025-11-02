Истерията по "Оземпик" излиза извън контрол: Съмнителни пазари за инжекции за отслабване превземат света

Тъй наречените инжекции за отслабване всъщност са средство срещу диабет и само в много редки случаи се предписват и на пациенти със затлъстяване. Те могат да предизвикат сериозни странични явления, посочва германската обществена медия АРД в обширен материал за "Оземпик".

Репортери на АРД са проверили как става поръчването в интернет. На платформа, която се рекламира като предлагаща лекарски и фармацевтични услуги, те е трябвало само да отговорят онлайн на няколко въпроса. На някои от тях, например за теглото, те умишлено са дали невярна информация, а пряк контакт с лекар не е бил осъществен - нито по мейл, нито чрез видео връзка или по телефона.

Няколко дни по-късно инжекцията за отслабване Mounjaro на фирмата Eli Lilly била доставена срещу 387,92 евро. В интернет репортерите открили препарати и на други производители и направили още четири опита да поръчат онлайн. В три от тях получили отказ, но четвъртият опит се оказал успешен и журналистите се сдобили с препарата Оземпик на производителя Novo Nordisk - отново само след попълване на въпросник, в който манипулирали някои от отговорите, и отново без консултация с лекар. Медикаментът струвал 199 евро.

И в двата случая рецептите за спринцовките били издадени от лекар в чужбина.

Предлагането е голямо, контролът е слаб

Диетологът Ханс Хаунер се отнася много критично към издаването на рецепти за инжекции за отслабване само на базата на въпросник. „Според мен става дума за бързи печалби. Съществува законова рамка, която принципно обещава много, но в която контролът не е достатъчен. Респективно не срещат никакви трудности хората, които искат бързо да спечелят пари."

Защитниците на потребителите също критикуват платформите и използването на въпросници. „Може много лесно да се стигне до инжекциите", казва пред АРД Геза Шьолгенс от Централата за защита на потребителите в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. „Нашето впечатление е, че много от фирмите, предлагащи препарата, не визират пациентите със затлъстяване, а суетни клиенти."

Снимка: iStock

Федералната лекарска камара заявява пред АРД, че не може да коментира конкретни оферти. Освен това не може да се оцени при какви предпоставки лекарите в съответната държава извън ЕС имат право да предписват медикамента. Според германското право най-малкото би трябвало да има разговор с лекар. „Попълването на въпросник без личен контакт между пациент и лекар не е достатъчно", отбелязват от камарата.

Производителите се дистанцират

И двата портала, в които репортерите са успели да поръчат, оставят без отговор запитванията. А двамата производители - Ely Lilly и Novo Nordisk - са отговорили, че са твърдо против употребата на техни продукти с козметична цел.

На платформи като ТикТок инжекциите за отслабване и стройните фигури са истинска мода - отслабването е превърнато в идеал, пълно е с млади жени, които споделят екстремни идеи за диети и сваляне на килограми.

От ТикТок премахнаха през юни един от хаштаговете, рекламиращ отслабването, но на негово място веднага се появи друг - не по-малко безобиден. От компанията заявяват, че принципно не допускат съдържания, които стимулират нарушенията в храненето или опасни действия за намаляване на теглото, съответно ограничават достъпа до видеа, които идеализират определени типове тела.

Пред АРД Юдит, която отказва да назове пълното си име, разказва как е станала жертва тъкмо на такива съвети от мрежата: „Гледах и си казвах - всички те ядат по-малко от мен, значи и аз трябва да ям по-малко." Това довело до психическо натоварване, разболяване и нуждата от специализирана медицинска помощ.

Неконтролиран пазар

Стремежът за отслабване, пропагандиран от социалните медии, крие опасности, обобщава АРД. А продажбите на инжекции за отслабване като козметично средство изглежда достигат нови измерения. Германските разследващи журналисти са открили многобройни реклами на инжекциите, при това не само от звезди или инфлуенсъри, но и от порталите, които ги предлагат.

Това не е разрешено, тъй като става дума за медикаменти, за които е нужна рецепта, но се оказва възможно тъй като липсва контрол на пазара, казва Геза Шьолгенс от Потребителската централа на Северен Рейн-Вестфалия. „Ако това не прави впечатление на никого, ако никой не го преследва и не го докладва, всичко може да си продължи по същия начин", добавя тя.

Източник: "Дойче веле"

