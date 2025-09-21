Истинската история на Путин: Баща му бил принуден да се ожени за майка му, след като случайно ѝ избол окото с вила

Мария Шеломова, майката на диктатора Владимир Путин, губи око в младостта си, когато бъдещият ѝ съпруг Владимир Путин случайно я удря в лицето с вила. Този епизод от семейния живот на семейство Путин е описан от руските изследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в книгата им "Самият цар", публикувана наскоро - през юли 2025 г. Тя съществено се различава от онова, което самият диктатор обича да разказва като официална версия за родителите си.

Двамата изследователи посочват, че инцидентът се случил около 1928 г. в село Тургиново в Тверска област, съобщава германското издание BILD, позовавайки се на излязлата от печат книга. Седемнайсетгодишната Мария поканила младия Владимир у дома, но той неочаквано се появил с група приятели. Момичето се уплашило и не искало да ги пусне вътре, но младите мъже започнали да разбиват портата с вили. Един от ударите попаднал директно в лицето ѝ и раната била такава, че на лекарите се наложило да отстранят окото й.

След това майката на момичето, заплашвайки със съдебни действия, настояла Владимир да се ожени за Мария. И точно това станало - двойката заминала за Ленинград, където Владимир Спиридонович си намерил работа във фабрика. На редките оцелели фотографии Мария почти винаги стои обърната настрани, за да не се вижда частта от лицето ѝ с избитото око.

Снимка: Telegram/BILD на русском

Тези данни контрастират с официалните истории, които самият Путин разказва за родителите си. В тях той публично твърди например - "никога не съм виждал баща ми пиян, нито съм го чувал да казва дори една груба дума".

В анонса на книгата се казва, че за 25 години откакто Путин има еднолична власт в Русия, той е създал легенда за себе си, която има малко общо с истината. "Измислил си е биография и образ, или по-скоро различни образи – в зависимост от момента. Многократно се е представял като либерал, консерватор, левичар, десен и т.н. За да ви заблуди, той е готов на всичко: да убива хора, да крие и прикрива собственото си богатство, да изкривява реалността по най-невероятните начини, без да се страхува да лъже за най-близките си.

В тази книга ще ви разкажем истинската история на Путин, неговото обкръжение и тяхното лицемерие. Голяма част от това, което ще прочетете, никога не сте знаели. Или сте забравили. Или не сте обърнали внимание", пишат авторите.

