23 септември 2025, 21:52 часа 301 прочитания 0 коментара
Италия: Москва иска да отвлече вниманието от войната, докато превземе Киев

Русия иска да отвлече вниманието от войната си срещу Украйна с набези във въздушното пространство на НАТО и по този начин да превземе Киев, смята италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА. Той направи това изявление по време на посещение в естонска военновъздушна база, от която италиански изтребители Ф-35 наскоро прехванаха руски самолети.

"Оставам с впечатлението, че това, което Русия прави, е по-скоро начин да се отвлече вниманието от това, което Москва прави в Украйна, където значително увеличи атаките, отколкото провокация към НАТО", каза Крозето в естонската военновъздушна база "Амари", където е разположен италиански контингент за патрулиране и мисия за противовъздушна отбрана на източния фланг на алианса, по-конкретно в района на Балтийско море. "Това е така, защото Русия се опитва да превземе окончателно Украйна преди да настъпи зимата", смята италианският министър на отбраната, цитиран от БТА.

