Зеленски за руската атака срещу АЕЦ "Чернобил": Беше умишлен удар, в който участваха над 20 дрона

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество АЕЦ "Чернобил", е целенасочена, предаде Ройтерс. "Нападението е осъществено с 20 дрона. Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

"Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор", каза той. Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано днес заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".

"Умишлен удар, в който участваха над 20 дрона"

"Днес руски удар по една от нашите енергийни подстанции в Славутич причини прекъсване на електрозахранването, продължило повече от три часа, в бившите съоръжения на АЕЦ "Чернобил". Това включваше и новата безопасна защитна конструкция, която предпазва околната среда от остатъците от реактор 4 след експлозията през 1986 г., както и от радиоактивни отломки и прах. Това е и съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво, в което се съхраняват 80% от цялото отработено гориво, натрупано по време на експлоатацията на АЕЦ – горивни касети с общо тегло над 3250 тона. Руснаците не са могли да не знаят, че ударите по съоръженията ще имат такива последствия за Чернобил. А това беше умишлен удар, в който участваха над 20 дрона – според предварителни оценки руско-ирански „шахеди“. Някои от тези дронове бяха свалени, но атаката беше специално изпълнена като вълна, за да се затрудни защитата на съоръжението", категоричен е Зеленски.

Той осъди и случващоно се в АЕЦ „Запорожие“, която вече осми ден е без външно захранване - нещо, което никога досега не се е случвало в атомна електроцентрала. "Това започна поради руски обстрел в района на централата, а руснаците не правят абсолютно нищо, за да поправят ситуацията или да позволят на украинските специалисти да възстановят външното електрозахранване на АЕЦ "Запорожие", която по принцип трябва да работи непрекъснато. Русия умишлено създава риск от радиационни инциденти, като за съжаление се възползва от слабата позиция на МААЕ и генералния директор Рафаел Гроси, както и от разпръснатото внимание на световната общност", заяви Зеленски.

"Половинчатите мерки няма да оправят ситуацията"

"Половинчатите мерки няма да оправят ситуацията. Всеки ден, в който Русия продължава войната, отказва да приложи пълно и надеждно примирие и продължава да нанася удари по всички обекти на нашата енергийна инфраструктура – включително тези, които са от критично значение за безопасността на атомните електроцентрали и други ядрени съоръжения, представлява глобална заплаха. Освен съоръженията в Чернобил и Запорожие, Украйна има пет атомни електроцентрали, като всяка от тях може да се превърне в мишена за руските дронове и ракети", предупреди Зеленски.

"От решаващо значение е европейските страни, Съединените щати и страните от Г-7 и Г-20 да предприемат реални действия за мир и сигурност в най-пълна степен. Необходими са силна реакция и подходящ натиск върху Русия, за да се защити човешкият живот. Благодарен съм на всички по света, които отказват да мълчат", категоричен бе украинският президент.

