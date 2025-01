Изборите за президент в Беларус: Кучето на Лукашенко "гласува" с вдигнат крак (ВИДЕО)

Днес, 26 януари, се провеждат президентски избори в Беларус. Резултатът е пределно ясен - и то в такава степен, че Европейският парламент вече излезе с резолюция, с която посочва, че вотът е нелегитимен, при това дни преди да бъде проведен. Защото и в тези "избори" кандидатът е реално един - Александър Лукашенко, който е начело на Беларус от 1994 година!

Беларуският диктатор се появи да гласува заедно с кучето си, което всъщност показа за каква "демокрация" става въпрос, като препика една от стените по пътя на Лукашенко: ЕП с резолюция: Лукашенко е диктатор, изборите в Беларус няма да го направят легитимен президент

Lukashenko showed up at the election commission with his dog to vote for himself in yet another round of fake elections. The little dog didn’t miss the chance to piss on a wall. pic.twitter.com/XAAT9IglzY