Изцяло без ток: Мечтата на Путин за Украйна се претворява в уж исторически руски земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Спиране на тока в окупираните от руската армия украински градове Донецк, Мариупол, Макеевка – това съобщиха местни информационни източници точно преди Украйна да порази най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск през изминалата нощ със своите далекобойни дронове. Това вече прилича на ситуация, близка до пълен "блекаут", коментират украински мониторингови канали.

Power outages are reported across occupied Mariupol, Donetsk, Makiivka and nearby cities, local media said. The cause and scale of disruption remained unclear. #Ukraine pic.twitter.com/11sxgu2q3Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026

В дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на масираните украински въздушни удари срещу руски петролни и енергийни обекти, специално срещу пристанищата Приморск, Уст-Луга и Новоросийск, като представя и изказвания на Z-канали. Впечатление прави позицията на руската неонацистка мрежата "Русич", която обяснява как украинците нарочно правят удари с дронове и на дневна светлина, за да изчерпват боеприпасите на руската ПВО и след това нощем да я пробият и да поразят съответните цели. "Ограниченията на наличната руска противовъздушна отбрана и предизвикателствата да бъдат защитени адекватно големи инфраструктурни съоръжения на хиляди километри разстояние, възпрепятстват усилията на Кремъл да противостои на украинските далекобойни атаки", заключва ISW в дневния си обзор. – ОЩЕ: Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов рязък спад на дневна база в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна. На 5 април са регистрирани 120 бойни сблъсъка, с 29 по-малко спрямо 4 април. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 242 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 33 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3404 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 500 надолу. Руската армия е използвала 8367 FPV дрона, което с около 1300 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 25 отбити руски пехотни атаки там за последните 24 часа, като Покровск отново е посочен от украинския генщаб като място на активни боеве. Вчера украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, сподели информация, че украинската армия "изненадващо" още има позиции в северната част на Покровск. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 19 руски пехотни атаки. Още 8 е имало в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 12 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" признава за украински натиск в Степногорск и Новояковлевка, в Ореховското направление – най-западната част на Запорожка област. Прави впечатление, че последната седмица северно от Константиновка няма нито едно направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки дневно съгласно украинските официални данни, но все пак най-голямата руска активност е в Купянск. Z-каналът "Два майора" говори за украински натиск в северната част на Купянск и опити за руски атаки в южната част на града, откъм река Оскол. Константин Машовец писа преди по-малко от месец в свой анализ, че градът е политическа цел за Кремъл и усилията да бъде превзет ще доведат до много руски военни жертви в хора и техника – ресурси, които биха били по-полезни за руснаците в други, по-стратегически важни направления, като например Лиманското и Краматорското, за подготовка за същинска сухопътна атака на Славянск и Краматорск и окончателно превземане на цялата Донецка област от руската армия.

The Pokrovsk direction is under pressure: the enemy continues attempts to advance in the areas of Pokrovsk, Myrnohrad, and Hryshyne.



A Ukrainian helicopter struck a Russian assault group on the Lyman axis, targeting advancing troops. #Ukraine pic.twitter.com/i9pPbTi5CO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 141 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 80 от тях са клас "Шахед". Свалени са 114 дрона, а 26, които са преминали през украинската ПВО, са нанесли удари на общо 13 места, сочи информацията в сводката на украинските ВВС. Властите в Одеса съобщават за най-малко петима ранени след руски обстрел и сериозни разрушения в жилищна сграда между третия и петия етаж. А в Черниговска област без ток са останали 350 000 абоната, също заради руски обстрел, съобщава местното енерго дружество (Чернигивоблэнерго) в канала си в Телеграм. 340 000 от засегнатите абонати са в град Чернигов и в Прилуки – т.е. град Чернигов е останал без ток. Съобщението е от 5:34 часа, а вече в 8:13 часа има корекция – 76 000 абонати в Черниговска област са без ток. "Рибар" добавя, че е атакувана пристанищна инфраструктура в Одеса и е имало руска въздушна атака срещу петролно-газово съоръжение в Ахтирка, Сумска област. Руското военно министерство съобщава за 50 свалени украински далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия от 23:00 часа на 5 април до 7:00 часа на 6 април:

