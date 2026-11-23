Имитатор на американския президент Доналд Тръмп спретна истинско шоу в Канада. Премиерът Марк Карни също се включи в забавлението и се смя, докато имитиращият президента на САЩ разсмиваше до сълзи цялата зала по време на гала вечеря, която всяка година събира журналисти и политици. По традиция на събитието лидерите на партиите изнасят хумористични речи, в които се шегуват както със себе си, така и с политическите си опоненти.
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По време на речта на канадския премиер, към него на сцената се присъедини имитатор на американския президент, заедно с още един двойник на самия Карни, пресъздавайки характерните жестове, интонация и прочутото силно ръкостискане на Тръмп.
Имитаторът се пошегува с многократните изказвания на Тръмп, че Канада трябва да стане 51-вият американски щат, заявявайки: "Наричам го Марк, не го наричам „губернатора“ в очите, защото съм страхливец. Но ще сключим страхотна сделка. Само едно нещо стои на пътя ни – аз, защото съм луд".
Виждайки и двойника на премиера, фалшивият Тръмп възкликна: "Фалшиви новини! Имаме двама Карни тук, това е катастрофа. Толкова е популярен, почти колкото мен".
😅 A Trump impersonator put on a real show in Canada! Even Carney was laughing The country's prime minister joined in the fun as a performer impersonating Trump had the whole room in stitches at a gala dinner that brings journalists and politicians together every year. By tradition, party leaders speak at the event with humorous speeches in which they poke fun at themselves and their political rivals.— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026