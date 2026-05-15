Изключително рядък случай: Австрия отне акредитацията на кореспондент на ТАСС

Кореспондентът на контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС в Австрия Максим Ч. е с отнета акредитация от Федералната пресслужба и по този начин губи разрешение за пребиваване в страната, предаде АПА, позовавайки се на добре информирани източници в министерството на вътрешните работи във Виена. Още в края на март говорителката на руското външно министерство Мария Захарова е заплашила по този повод с ответни мерки.

Не е ясно дали кореспондентът вече е напуснал Австрия. Федерално министерство на вътрешните работи на Австрия е отказало коментар за AПA. Отнемането на акредитации на журналисти, работещи в Австрия, въз основа на оценки на министерството е изключително рядко. Преди през 2024 година да бъдат отнети акредитациите на двама руски кореспонденти, също от ТАСС, поне две десетилетия не е имало нито един подобен случай, пише AПA.

Както и при случая с Максим Ч., основание за отнемането е била „негативна оценка за сигурността“, изпратена от подчинени служби на вътрешното министерство до Федералната пресслужба. Причините за отрицателната оценка не се оповестяват, но възможен мотив би могъл да бъде подозрения за разузнавателна дейност.

В Австрия кореспондентът се е изявявал и като композитор и музикант под артистичното име Максим Верешчагин. През януари 2026 година той е изнесъл концерт пред около 15 души в малък театър във Виена, а на 23 април е публикувал в интернет новия си албум „Междинен сезон“. В него звучи неокласическа и забавна музика, на фона на която се чете проза на руски език, пише още агенцията.

