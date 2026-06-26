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Жегата пълни спешните отделения в Италия

26 юни 2026, 15:04 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жегата пълни спешните отделения в Италия

Изключително горещата вълна, обхванала Европа, започва да оказва влияние и върху здравната система в Италия, като в големите градове се отчита увеличение на посещенията в спешните отделения с между 10 и 15%, съобщи агенция АНСА. Президентът на Италианското дружество по спешна медицина Алесандро Рикарди заяви, че засега ръстът на пациентите остава ограничен и не дава основания за тревога.

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Според него повечето от случаите са свързани с възрастни хора, както и с пациенти с психични заболявания, които са сред най-уязвимите групи при продължителни високи температури.

Рикарди предупреди също, че ситуацията се усложнява от недостига на лекари и медицински сестри в спешните отделения, което затруднява работата на лечебните заведения.

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Спешна помощ Италия Спешно отделение гореща вълна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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