Желязков пристигна в Дания: Какво ще обсъждат евролидерите на неформалната си среща? (СНИМКИ)

Министър-председателят Росен Желязков пристигна за началото на неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Той бе посрещнат лично от датския премиер Мете Фредериксен. Очаква се държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз да дискутират отбранителната готовност на ЕС и Украйна в контекста на зачестилите инциденти с нарушения на въздушното пространство на няколко държави членки. Фокус в заседанието ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместно придобиване на способности и подкрепа за държавите по източния фланг и осигуряване на ефективен политически обзор и координация между държавите.

Подкрепата за Украйна

Акцент в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата и допълнителна подкрепа за Украйна за постигане на справедлив и траен мир. Очаква се да бъде поставен фокус върху устойчивия и предвидим характер на европейската помощ за Киев, в това число подкрепата за въоръжените сили на страната, съобщават от правителствения пресцентър.

Ще се обсъжда и продължаване на натиска върху Русия, включително чрез разширяване на ограничителните мерки.

Напредъкът на Украйна по пътя на европейската интеграция също следва да бъде засегнат по време на заседанието. Според Politico планът на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за решение за начало на преговорите с Киев чрез квалифицирано мнозинство от евролидерите, а не с единодушие, за да се избегне ветото на унгарския премиер Виктор Орбан, може да срещне изненадващ отпор от други държави, включително от България. Засега българските власти не са коментирали: Проблемът "Северна Македония" праща България в лагера на Орбан срещу членството на Украйна в ЕС?