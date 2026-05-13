Жена "уби" мъжа си чрез съда (СНИМКА)

Московчанка „уби“ съпруга си в съда, защото отказал да плаща издръжка за дете. Мъжът твърдял, че не го интересува какво мисли бившата му съпруга, но сега едва ли ще може да си намери работа или да получи заем. По информация на телеграм-канала SHOT двойката се развела през 2020 г. След това бившият съпруг внезапно изчезва и спира да плаща издръжка за детето си. За последно се свързва с нея през 2021 г., за да каже, че не го интересуват претенциите ѝ за издръжка.

Докога родителите трябва да издържат децата си в Германия?

Издирване

Бащата-длъжник е обявен за издирване през 2023 г. Майката редовно се обръща към съдебни изпълнители, но без резултат. Неспособна да разбере къде се крие бившият ѝ съпруг, жената завежда дело, за да бъде обявен за изчезнал, разказва за случая адвокат Яна Солдатова. Делото продължило една година и е приключило в полза на майката през април тази година.

Още: Победа: Съдът отмени наредба за закъснели плащания за издръжка на дете

Обявяване за мъртъв

Сега детето получава пенсия, а баща му ще бъде обявен за мъртъв пет години след началото на издирването - през 2028 г. „Починалият“ мъж сега е изправен пред още повече проблеми: дори да се появи, той не би могъл да си намери официална работа или да вземе заем. Ако бащата бъде открит, той ще трябва да плати приблизително 1,5 милиона рубли натрупана издръжка и да компенсира държавата за вече изплатената пенсия.

Бивш халф на Манчестър Юнайтед влиза в затвора