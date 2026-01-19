Войната в Украйна:

Жертви при стрелба в чешка община, кметът е ранен (СНИМКИ)

19 януари 2026, 17:44 часа 153 прочитания 0 коментара
В град Хрибска в чешкия регион Дечин трима цивилни и трима полицейски служители са ранени след стрелба в общинската администрация на 19 януари, съобщи министърът на вътрешните работи Любомир Метнар. Двама са загинали - един мъж, работник по поддръжката в кметството, и самият нападател. Стрелецът е имал три незаконно притежавани оръжия в момента на престъплението. Полицията изключи терористичен или екстремистки мотив - цитират се по-скоро проблеми в личните отношения. Нападателят се е самоубил, заяви регионалният полицейски директор.

Полицията е получила сигнал за стрелба в офиса малко преди 10:00 ч. Всички налични полицейски сили, включително полицията за борба с безредиците, са се притекли на мястото. Нападателят е стрелял по пристигналите полицейски служители и те са отвърнали на огъня. Въпреки това стрелецът очевидно се е самоубил. „Нападателят е загинал от собственото си оръжие“, заявиха от полицията.

Кметът е ранен

Полицията първоначално съобщи, че жертвата е жена. Според свидетели на мястото на инцидента прострелян е кметът Ян Махач, предаде iDnes.cz. По-късно полицията потвърди, че той е ранен.

Според свидетели на мястото на инцидента - нападателят е бил местен наркоман и син на един от служителите в кметството. Според наличната информация майка му е скочила от прозореца на сградата по време на инцидента.

Димитър Радев
