Отиде си възрастната испанка, вдъхновила мащабните протести, довели до предсрочни избори (ВИДЕО)

Отиде си 87-годишната испанка, която бе изселена от жилището си и заради която последваха огромни протести в страната. Марикармен Абаска̀л почина две седмици след като бе изхвърлена от дома, в който е живяла повече от 70 години в квартал Ретиро на Мадрид от 50-те години на ХХ век. На 23 септември, след няколко опита да спре изселването, тя е изнесена от сградата на носилка и откарана в болница. За съжаление, жената вече никога няма да се завърне вкъщи.

🇪🇸 87-year-old Spanish woman dies two weeks after being evicted from the home where she had lived for more than 70 years Maricarmen Abascal had lived in the same apartment in Madrid’s Retiro district since the 1950s. On September 23, after several attempts to stop the eviction, she was removed from the building on a stretcher and taken to hospital. She never returned home. Her case sparked outrage across Spain and became a symbol of the country’s housing crisis. Protests were held in several cities, activists set up camp in Madrid’s Puerta del Sol, and calls grew for wider action over housing rights. An agreement was eventually reached that would have allowed Maricarmen to return to her apartment after leaving hospital. She died before she had the chance to go home. Spaniards have once again taken to the streets in protest. — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Случаят ѝ предизвика всеобщ гняв в цяла Испания и стана символ на жилищната криза в страната. Протести бяха организирани в няколко града, активисти установиха лагер на площад Пуерта дел Сол в Мадрид, а призивите за по-широки действия относно правата на хората над жилищата им нараснаха.

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В крайна сметка беше постигнато споразумение, което щеше да ѝ позволи на Марикармен да се върне в апартамента си след изписването от болница. Тя почина, преди да е имала шанс да се прибере у дома, а смъртта й отново изкара испанците по улиците на протест. Смъртта й направи нещо, което мнозина смятаха за немислимо - след 6-годишно управление, премиерът Педро Санчес свика нови парламентарни избори. Бъдещето на социалистическата му партия обаче изглежда доста несигурно, тъй като тя изостава в социологическите проучвания. По-късно днес стана ясно, че самият Санчес е изказал съболезнования на близките на Марикармен.

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На 29 септември кабинетът предложи да се спре извеждането на уязвими наематели до края на 2030 г., ако те нямат къде да живеят, и да се въведе по-силна защита за обитателите с изтичащи договори за наем. Предложено беше и въвеждането на по-високо данъчно облагане за туристическите апартаменти, както и предоставяне на право на общините да вдигат имотния данък с между 50 и 100% за собственици на повече от 4 имота за настаняване на туристи.

Сред предложенията на властта бяха и данъчни стимули за собственици на жилища, които намалят наема на своите клиенти, както и безлихвени заеми до 50 000 евро, които да покриват част от цената при покупка на първо жилище. Партиите, на които Педро Санчес разчиташе за подкрепа, обаче гласуваха против на 2 октомври заради съмнения, че мерките може да ощетят правата на собствениците на недвижими имоти.

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Санчес е премиер от 2018 г. На изборите през 2023 г. консервативната Народна партия спечели най-много гласове, но не успя да състави коалиция. Педро Санчес успя да коалира Социалистическата партия с по-малката "Сумар". Ако и този път Народната партия има най-голяма подкрепа, тя ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната "Вокс" за сформирането на правителство.

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