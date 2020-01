"Жокер" фаворит за британските награди БАФТА с 11 номинации (ВИДЕО)

BAFTA обяви годишните си номинации. Мрачната драма "Жокер" с участието на носителя на "Златен глобус" Хоакин Финикс, води в номинациите. Предисторията на злодея от поредицата "Батман" се оказа с 11 номинации за наградите на британските кино и телевизионни постижения, включително за най-добър филм.

Our five Leading Actor nominees are:



🎥 @LeoDiCaprio- Once Upon a Time… in Hollywood

🎥 Adam Driver - Marriage Story

🎥 @TaronEgerton - Rocketman

🎥 Joaquin Phoenix - Joker

🎥 Jonathan Pryce - The Two Popes#EEBAFTAs pic.twitter.com/h0J7b0tzxE — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020

The nominees for Leading Actress:



🎥 Jessie Buckley – Wild Rose

🎥 Scarlett Johansson – Marriage Story

🎥 Saoirse Ronan – Little Women

🎥 Charlize Theron - Bombshell

🎥 Renée Zellweger - Judy#EEBAFTAs pic.twitter.com/yC3qcM3OZV — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020

Nominated in the Director category:



🎥 1917 – Sam Mendes

🎥 The Irishman – Martin Scorsese

🎥 Joker – Todd Phillips

🎥 Once Upon a Time… in Hollywood – Quentin Tarantino

🎥 Parasite – Bong Joon-ho#EEBAFTAs pic.twitter.com/SsMCMmwKBK — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020

Our nominees for Best Film:



🎥 1917

🎥 The Irishman

🎥 Joker

🎥 Once Upon a Time… in Hollywood

🎥 Parasite#EEBAFTAs pic.twitter.com/gP2fxfuUiF — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020

The nominations for Supporting Actor:



🎥 @TomHanks – A Beautiful Day In The Neighborhood

🎥 @AnthonyHopkins – The Two Popes

🎥 Al Pacino – The Irishman

🎥 Joe Pesci – The Irishman

🎥 Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood#EEBAFTAs pic.twitter.com/LExikz8thN — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020

For the first time, the BAFTA nominations for Casting:



🎥 Joker

🎥 Marriage Story

🎥 Once Upon a Time… in Hollywood

🎥 The Personal History of David Copperfield

🎥 The Two Popes #EEBAFTAs pic.twitter.com/U0JLWCvvFz — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020

Той е с крачка пред гангстерския епос на Мартин Скорсезе "Ирландецът" и "Имало едно време... в Холивуд" на Куентин Тарантино. И двете ленти са с по 10 номинации. Историята на Сам Мендес "1917" за двама британски войници, спечелила заветната награда "Златен глобус" за най-добра драма, получи 9 номинации, включително в категорията за най-добър филм. Миналогодишната статуетка със златна маска беше грабната от черно-бялата продукция на Netflix "Рома", която спечели три статуетки "Оскар", но се размина с наградата за най-добър филм.Тази година BAFTA включва сред номинираните си актьори всички фаворити за "Оскар", като звездата от "Имало едно време" Леонардо ди Каприо и Рене Зелуегър, която претворява американската певица и актриса Джуди Гарланд в романтичната драма "Джуди". Пълният списък с номинации за водещи актьори е: Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвър, Тарън Еджертън, Хоакин Финикс и Джонатан Прайс.Джеси Бъкли ("Дива роза"), Скарлет Йохансон ("Брачна история"), Сирша Ронан ("Малки жени"), Чарлийз Терон ("Бомба със закъснител") и Рене Зелуегър ("Джуди") са номинираните за водеща актриса.С номинация за най-добър режисьор са Сам Мендес за "1917", Мартин Скорсезе за "Ирландецът", Тод Филипс за "Жокер", Куентин Тарантино за "Имало едно време...в Холивуд" и южнокореецът Бонг Джуун-хоу за "Паразит".Шест ленти си оспорват първенството за най-добър филм: "1917", "Изкушение", "За Сама", "Рокетмен", "Съжалявам, че ви изпуснах" и "Двамата папи".Битката ще е оспорвана и при определянето на носителите на награда BAFTA за поддържаща мъжка и женска роля.За първи път британската престижна награда ще бъде връчена и за кастинг.Церемонията по награждаването ще се проведе на 2 февруари. Цялата церемония по обявяване на номинациите можете да видите в следващото видео.