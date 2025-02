Кая Калас видя "мръсна сделка" между Тръмп и Путин, която няма да спре войната

В откровено обръщение към репортерите по време на срещата на военните министри от НАТО в Брюксел топ дипломатът на Европейския съюз Кая Калас настоя, че за Украйна не може да се осъществи никаква сделка „зад гърба ни“. Бившият премиер на Естония обвини Вашингтон в „отстъпчивост“ спрямо Русия след проведения разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин. Републиканецът каза, че има разбирателство с Путин да започнат разговори между САЩ и Русия за мир в Украйна, след което разговаря и с Володимир Зеленски: "Договорихме се екипите да започнат преговори незабавно": Тръмп е разговарял по телефона с Путин.

„Не бива да сваляме нищо от масата, преди преговорите да са започнали, защото това играе в полза на Русия и те искат точно това“, каза Кая Калас.

🇪🇺 "No deal will work without Europe, and Europe will continue to support Ukraine," says EU high representative Kaja Kallas. "Quick decisions are dirty deals that won't stop the war. Concessions before talks are appeasement that won't work. If Ukraine resists, Europe will… pic.twitter.com/4BtHuIYoOq

„Всяко бързо решение е мръсна сделка. То просто няма да проработи", заяви топ дипломатът на ЕС, цитирана от AFP.

„Никаква сделка няма да се осъществи без Европа“, каза още върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност. "Ако Украйна се съпротивлява, Европа ще увеличи подкрепата си".

Калас се срещна и с украинския военен министър Рустем Умеров, който я е уверил, че украинците стоят "твърдо" и "няма да се откажат от свободата и територията си". Териториалната цялост на Украйна и независимостта ѝ са безусловни, написа топ дипломатът на ЕС в социалната мрежа X.

This morning, I met with Minister of Defence of Ukraine, @rustem_umerov.



Minister Umerov assured me that Ukrainians are standing firm and will not give up their freedom and territory.



Europe will stand firm too and continue supporting Ukraine in their fight. pic.twitter.com/p7kPmrEbsi