Кая Калас вижда Деня на страшния съд за Путин

"С първата заповед за арест на Путин Международният наказателен съд изпраща исторически сигнал: всички зверства срещу Украйна произтичат от престъпната политика на руските лидери", коментира тя.

Министър-председателят на Естония напомни, че никой не е имунизиран, дори държавните глави. "Руският режим ще носи отговорност", подчерта тя.

Step closer to judgement day.



With first warrant of arrest for #Putin, #ICC sends out historic signal: all atrocities against Ukraine stem from criminal policy of Russian leaders.



Reminder that no-one is immune, not even heads of state. Russian regime will be held accountable. https://t.co/WWddPzuNfd